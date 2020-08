‘Ho preso il Covid sulla metro B’: l’autista Atac positivo al Coronavirus non si era mosso da Roma (Di lunedì 24 agosto 2020) E’ risultato positivo al Coronavirus un dipendente Atac che è attualmente ricoverato in ospedale. Questa la nota dell’Associazione Trasportiamo, che si occupa di trasporti e della mobilità sostenibile: «Accertato un nuovo caso di Covid-19 in Atac. Si tratta di un autista che, secondo le prime informazioni raccolte, si trova ricoverato presso una struttura ospedaliera ricadente nel X Municipio, mentre la sua famiglia è stata messa in quarantena. Le stesse fonti riferiscono che l’Azienda avrebbe già avviato le indagini interne e messo in isolamento 47 dipendenti della stessa Rimessa, tra conducenti e personale dei capolinea. La notizia desta enorme preoccupazione, considerato l’aumento del numero dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta

