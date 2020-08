“Ho pensato di morire…”. Alessandro Tersigni ‘choc’, lo sfogo del protagonista del ‘Paradiso delle signore’ (Di lunedì 24 agosto 2020) Alessandro Tersigni è uno dei volti noti della soap opera di successo “Il Paradiso delle Signore”. I telespettatori italiani lo associano al volto di Vittorio Conti, l’ambizioso consulente pubblicitario del magazzino, sciupafemmine da sempre, attratto però da Teresa che non sembra cedere alle sue avances. Dopo la morte dell’amico Pietro Mori, Vittorio cerca di ridare nuova vita al Paradiso, mentre il suo matrimonio è sul punto di andare in fumo: la sua fidanzata, Andreina Martelli, viene accusata di favoreggiamento per l’omicidio di Mori che sarebbe stato orchestrato dalla madre di lei. Grazie a un prestito di Umberto Guarnieri riesce a riaprire il Paradiso, senza sapere che la sfida è appena cominciata. Nella terza stagione de Il paradiso delle signore è ... Leggi su caffeinamagazine

