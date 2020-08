Higuain-Juventus, si studia la risoluzione del contratto: addio scontato, i dettagli (Di lunedì 24 agosto 2020) In casa Juventus tiene sempre banco il futuro dell'attaccante Gonzalo Higuain. I bianconeri sono al lavoro per la risoluzione del contratto. Leggi su 90min

C’è una Juventus in vendita. E non è uno slogan. Fatta eccezione per i giovani de Ligt e Bentancur, tutti gli altri vengono considerati in uscita o sul calciomercato. Dalle loro scelte dipenderanno, q ...

LIVE TJ - Perin, Higuain e Khedira in uscita

13:55 - IL PUNTO SUL MERCATO - Secondo Sky Sport, Mattia Perin è uno dei giocatori destinati a lasciare la Juventus. Il portiere piace all'Atalanta che però deve capire quali sono le condizioni di Gol ...

