Highlights Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers 135-133 OT, gara-4 playoff NBA 2020 (VIDEO) (Di lunedì 24 agosto 2020) Il VIDEO con gli Highlights di Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers 135-133 OT, match dei playoff NBA 2020. Vittoria fondamentale per i Mavericks, che strappano il punto del 2-2 nella serie e si garantiscono quantomeno gara-6. Tutto questo grazie a Luka Doncic, protagonista assoluto della serata e capace di mettere a segno una tripla doppia da 43 punti, 17 rimbalzi e 13 assist. Dopo un avvio complicato, Dallas riesce a recuperare fino ad acquisire un vantaggio significativo nel terzo quarto. I Clippers, però, trascinato da Williams e Leonard – 68 punti in 2 – riescono ad accorciare le distanze nel finale e portano la partita ai supplementari. Qui, i ... Leggi su sportface

