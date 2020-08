Hideo Kojima compie 57 anni! tanti auguri al papà di Death Stranding e Metal Gear Solid (Di lunedì 24 agosto 2020) Oggi 24 agosto, il famoso game designer Hideo Kojima compie 57 anni. Conosciuto come il creatore della serie Metal Gear Solid e più di recente, per aver dato vita a Death Stranding, recentemente uscito anche su PC, Kojima è tra i director più amati dai fan.A festeggiare il director ovviamente troviamo tantissimi fan che hanno utilizzato anche Death Stranding per creare cartoline di buon compleanno. Non solo giocatori però hanno voluto spendere due parole per fare gli auguri a Kojima. Anche personalità dell'industria videoludica e attori come Tommie Earl Jenkins, colui che ha interpretato Die-Hardman in ... Leggi su eurogamer

