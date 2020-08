Havertz a un passo dal Chelsea: 100 milioni al Bayer Leverkusen (Di lunedì 24 agosto 2020) Kai Havertz è a un passo dal Chelsea . Il gioiello tedesco lascerà il Bayer Leverkusen per 100 milioni di euro, circa 80 più bonus. L'affare è ormai ai dettagli e l'annuncio potrebbe già arrivare nel ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Havertz passo

Kai Havertz è a un passo dal Chelsea. Il gioiello tedesco lascerà il Bayer Leverkusen per 100 milioni di euro, circa 80 più bonus. L’affare è ormai ai dettagli e l’annuncio potrebbe già arrivare nel c ...In via di definizione l'affare per l'arrivo al Chelsea di Kai Havertz dal Bayer Leverkusen per 100 milioni di euro, circa 80 più bonus. Il 21enne tedesco è sempre stato l'obiettivo numero uno di Lampa ...