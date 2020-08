Harry e Meghan, tra ospitate e viaggi gratis: hanno ricevuto omaggi per milioni di dollari (Di lunedì 24 agosto 2020) Harry d’Inghilterra e Meghan Markle hanno ricevuto omaggi – da amici, parenti o aziende – per oltre 4,5 milioni di dollari. Lo rivela Finding Freedom. Le elargizioni sarebbero iniziate dalla sera del loro primo appuntamento nel 2016. Dalla biografia-bomba di Omid Scobie e Carolyn Durand si scopre che il principe e l’allora attrice di Suits hanno scroccato anche la camera d’albergo all’hotel-club Soho House – da oltre 500 dollari a notte – in cui hanno trascorso le prime romantiche ore assieme. Gentile concessione dell’affascinante canadese Markus Anderson, grande amico e confidente della Marke nonché proprietario dell’alloggio alla moda. Non solo: quando Harry e Meghan erano agli inizi del loro amore, Anderson organizzò per loro anche anche un week-end da oltre 6.000 dollari. Leggi su vanityfair

ML18111 : @BlackDuchesse @guendolyn79 @EmyRose6519 Ma vi pare possibile poi che W non abbia mai nominato Meghan? Ogni volta i… - BlackDuchesse : @ML18111 @EmyRose6519 @guendolyn79 Si infatti è stato rivelato che Harry non voleva nemmeno accettare quel periodo… - bestemmiedigigi : RT @dreaminhogvarts: La sigla di Suits che cambia dopo 7 stagioni perché Mike non c'è più, niente più Harvey e Mike, niente più Batman e Ro… - delpierosheart : RT @dreaminhogvarts: La sigla di Suits che cambia dopo 7 stagioni perché Mike non c'è più, niente più Harvey e Mike, niente più Batman e Ro… - louehisgolden : harry fa i tiktok e li lascia nelle bozze. i said what i said. soprattutto ora che lui e meghan si seguono a vicend… -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Meghan Meghan Markle e Harry, perché il figlio Archie non potrà sposarsi senza il permesso di Carlo DiLei Harry e Meghan, tra ospitate e viaggi gratis: hanno ricevuto omaggi per milioni di dollari

Il principe e l'ex attrice si sono fatti ospitare dagli amici milionari nelle località più «in» del mondo, hanno viaggiato su jet privati messi a disposizione da star come George Clooney e non hanno v ...

Meghan Markle e Harry, perché il figlio Archie non potrà sposarsi senza il permesso di Carlo

Mentre Meghan Markle e il Principe Harry progettano un futuro a Hollywood nei panni di produttori cinematografici, lontani dai doveri e dalle responsabilità della Corona, il piccolo Archie potrebbe es ...

Il principe e l'ex attrice si sono fatti ospitare dagli amici milionari nelle località più «in» del mondo, hanno viaggiato su jet privati messi a disposizione da star come George Clooney e non hanno v ...Mentre Meghan Markle e il Principe Harry progettano un futuro a Hollywood nei panni di produttori cinematografici, lontani dai doveri e dalle responsabilità della Corona, il piccolo Archie potrebbe es ...