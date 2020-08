Guida Tv Martedì 25 agosto 2020 (Di lunedì 24 agosto 2020) Guida Tv Martedì 25 agosto Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv martedì 25 agosto Rai 1ore 20:35 Techetechetèore 21:25 Un paese quasi perfetto Pietramazzana, un paesino delle Dolomiti Lucane, sta per scomparire. I suoi abitanti, Guidati dal vulcanico Domenico, non si arrendono e pensano che la costruzione e l’apertura di una fabbrica possa risolvere tutti i loro problemi. Ma per arrivare al loro obiettivo i paesani devono trovare degli investitori e un medico, che manca da anni nella cittadina. Remake italiano della pellicola franco-canadese “La grande séduction”. ore 23:20 Un’estate a Oxfod Nina accetta l’invito, da parte dell’università di Oxford, a tenere un seminario estivo. Appena arrivata, ... Leggi su dituttounpop

