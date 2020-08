Guerra: «Per fermare i contagi ci vogliono sanzioni come quelle applicate da De Luca» (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Messaggero intervista Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. «La grande maggioranza degli italiani è disciplinata e fa attenzione, sulla minoranza che non rispetta le regole bisogna intervenire con più efficacia, anche con le sanzioni». Guerra punta il dito sull’assenza di sanzioni adeguate verso chi si comporta in modo irresponsabile. «Manca l’aspetto sanzionatorio, quello che invece ad esempio in Campania il presidente De Luca ha applicato. Raccomandare dei comportamenti fidando nella buona volontà di tutti è utile. Ma poi per pochi irresponsabili, per poche persone che non ci credono, per pochi negazionisti che non vengono sanzionati e obbligati a rispettare le regole, andiamo a perdere ... Leggi su ilnapolista

