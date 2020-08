Guerra (Oms) vuole il pugno duro: «contro chi viola le regole anti-contagio». La sua paura sui postumi: «Anche i giovani rischiano danni a cuore e reni» (Di lunedì 24 agosto 2020) Il direttore aggiunto dell’Oms Raniero Guerra chiede più fermezza contro chi non rispetta le regole più basilari per il contenimento dei contagi di Coronavirus. Con i dati degli ultimi giorni in Italia che registrano i contagi sopra quota mille, Guerra invoca una stretta sulle regole per evitare che le cifre peggiorino rapidamente: «Ad arrivare a mille contagi al giorno serve tempo – dice in un’intervista a Il Messaggero – ma poi a salire a duemila al giorno e infine a quattromila si fa in fretta. L’epidemia funziona così». Per quanto la maggioranza degli italiani si sia dimostrata attenta al rispetto delle distanze e a indossare la mascherina là dove serve, secondo il direttore aggiunto dell’Oms c’è «una ... Leggi su open.online

fanpage : “Per pochi irresponsabili, poche persone che non ci credono, pochi negazionisti che non vengono sanzionati e obblig… - CinqueNews : ++ CORONAVIRUS, A BREVE 4MILA CASI AL GIORNO. LA SECONDA ONDATA È CERTA: ECCO QUANDO. RISCHIO NUOVO LOCKDOWN ++ - doloresebasta : RT @fanpage: “Per pochi irresponsabili, poche persone che non ci credono, pochi negazionisti che non vengono sanzionati e obbligati a rispe… - DatabaseItalia : È dallo scorso mese di Gennaio, con l’introduzione in Italia dello stato d’emergenza da parte del Governo di Giusep… - Astrea0375 : RT @fanpage: “Per pochi irresponsabili, poche persone che non ci credono, pochi negazionisti che non vengono sanzionati e obbligati a rispe… -