Greta Thunberg torna tra i banchi di scuola dopo l’anno sabbatico: «È così bello!» (Di lunedì 24 agosto 2020) Anche per Greta Thunberg è arrivato il momento di tornare a scuola. L’annuncio è avvenuto oggi, 24 agosto, sui canali social. L’attivista svedese ha scritto un post per dire che l’anno sabbatico che si era presa per portare avanti le lotte ambientaliste è giunto al termine. «ed è così bello tornare finalmente a scuola!». Erano stati proprio i suoi “scioperi per il clima” dalle lezioni a portare alla notorietà la giovane svedese, diventata un simbolo della lotta contro il riscaldamento globale. Ed è da qui che erano partiti i Fridays for future, gli scioperi per il clima August 24, 2020 Solo pochi giorni fa, il 19 agosto, è ricorso l’anniversario dal suo primo ... Leggi su open.online

