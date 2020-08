Graziani: “Juventus prendi Cavani. Conte? Mourinho gli ricorderebbe che ha vinto ‘zeru tituli'” (Di lunedì 24 agosto 2020) Francesco Ciccio Graziani senza freni. L'ex attaccante ha parlato di alcune tematiche calde del calcio italiano e non solo. Dalla situazione in casa Inter col dubbio Antonio Conte, fino al mercato della Juventus e non solo. Pungenti le parole rilasciate a Radio Sportiva soprattutto sulla società nerazzurra e il tecnico italiano.Graziani su Conte e il mercatocaption id="attachment 1004563" align="alignnone" width="594" Conte Inter (Getty Images)/captionSubito parte forte Graziani a proposito dell'Inter e del futuro di Antonio Conte: "Conte? Lo ritego un ottimo allenatore, ma a volte si penalizza da solo. Da un mese e mezzo fa richieste assurde, dice di non salire sul carro dei vincitori ma io lo sto ancora cercando questo carro. Se parlasse con ... Leggi su itasportpress

