Governo stizzito da Confindustria: "In vacanza ci sarà andato Bonomi, noi no" (Di lunedì 24 agosto 2020) C’è un passaggio in particolare della lunga intervista di Carlo Bonomi a La Stampa che ha infastidito più di qualcuno nel Governo. Questo: “Ci avevano detto che ad agosto avrebbero lavorato alla stesura del piano di riforme da presentare alla Ue per ottenere i contributi del Recovery Fund: tutto fermo”. Perché un conto è la polemica sui banchi di scuola con le rotelle, il monito sui 400 decreti attuativi che mancano all’appello, persino la previsione di una “crisi irreversibile”, ma un’altra è l’accusa dell’immobilismo. Meglio, del Governo vacanziero mentre il Paese è lì nel guado e nell’affanno, alle prese con la crisi e con una nuova vampata dei contagi. Di fronte a questo scenario, il muro viene tirato su dal mattino, ... Leggi su huffingtonpost

