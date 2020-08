Gotham Knights 'uccide' Batman. WB Games Montreal spiega perché (Di lunedì 24 agosto 2020) WB Games Montreal è attualmente al lavoro su Gotham Knights, un titolo distaccato dalla serie Arkham, padrone della propria continuità. Forte del fatto di essere una nuova storia, gli sviluppatori hanno deciso di optare per una scelta coraggiosa: uccidere Batman.Ebbene sì, Bruce Wayne è dato per morto fin dall'inizio del gioco, lasciando la protezione di Gotham City nelle mani dei suoi pupilli, Robin, Batgirl, Nightwing e Red Hood.Si tratta, ovviamente, di una scelta molto coraggiosa: dare per morto uno dei personaggi più importanti dell'universo DC, in un titolo ambientato proprio a Gotham, dopo quattro giochi di successo con protagonista il Cavaliere Oscuro?Leggi altro... Leggi su eurogamer

