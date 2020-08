Golf, Northern Trust 2020: Dustin Johnson vince e torna in vetta al ranking mondiale (Di lunedì 24 agosto 2020) Settimana da sogno per Dustin Johnson, che si aggiudica il Northern Trust e chiude in bellezza una splendida settimana riprendendosi la vetta del ranking mondiale e della FedEx Cup. Prestazione a dir poco notevole da parte del Golfista statunitense (254 – 67 60 64 63, -30), capace di tenere Harris English (265, -19) a distanza di undici colpi e Daniel Berger (266, -18) di dodici. Completano le posizione di vertice della classifica finale Kevin Kisner e Scottie Scheffler (267, -17), e Webb Simpson e su Jon Rahm (268, -16). Deludono invece i big Justin Thomas, 49° con 277 (-7), Tiger Woods, 58° con 278 (-6) e Rory McIlroy, 65° con 282 (-2). Secondo successo in stagione per Johnson, che scavalca Jon Rahm nella classifica ... Leggi su sportface

