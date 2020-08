Golf, Dustin Johnson sorride: la vittoria al Northern Trust gli regala la leadership mondiale (Di lunedì 24 agosto 2020) Una giornata trionfale per Dustin Johnson, che ha vinto il Northern Trust, tornando al vertice mondiale e prendendo il comando nella classifica della FedEx Cup. Sul percorso del TPC Boston (par 71), a Norton nel Massachusetts, nel primo dei tre tornei finali del PGA Tour 2020-2021 al termine dei quali verranno assegnati i 60 milioni di dollari complessivi in palio per la FedEx di cui 15 milioni andranno al vincitore, Dustin Johnson (254 – 67 60 64 63, -30) ha tenuto un ritmo incredibile concludendo la sua corsa con undici colpi di vantaggio su Harris English (265, -19), dodici su Daniel Berger (266, -18), tredici su Kevin Kisner e Scottie Scheffler (267, -17), autore di un 59 (-12) nel secondo turno, e quattordici su Webb Simpson e su Jon Rahm (268, -16), ... Leggi su sportfair

