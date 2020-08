Gli “altri” morti del Covid: a Firenze un ristoratore si suicida per la crisi (Di lunedì 24 agosto 2020) Firenze, 24 ago – I freddi dati statistici sulla incombente crisi economica rendono difficilmente il peso della sofferenza – umana prima di tutto – di lavoratori, imprenditori, commercianti che hanno visto il loro mondo spazzato via dalla pandemia prima, e dalla totale incertezza negli e degli aiuti promessi dal governo poi. Turismo e ristorazione sono senza dubbio tra i settori più colpiti, sia per la natura delle misure di distanziamento sociale che tendono ad azzerare la voglia di uscire e di riunirsi degli italiani, sia perché la desertificazione delle città – anche quelle da sempre meta turistica come Roma, Venezia, Firenze – colpisce primi tra tutti questi delicati settori. E proprio da Firenze giunge la drammatica notizia del suicidio di un ... Leggi su ilprimatonazionale

