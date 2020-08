Glee, Lea Michele è diventata mamma: rivelato il nome particolare del bambino (Di lunedì 24 agosto 2020) Ever Leo Reich, si chiama così il primogenito di Lea Michele e del marito Zandy Reich nato il 20 agosto. La notizia della nascita e del nome è stata data dal settimanale People. Un nome particolare, con un rimando diretto a quello della madre ‘Lea’, ma nessun riferimento all’ex fidanzato e coprotagonista di Glee scomparso giovanissimo, Cory Monteith e con cui si sarebbe dovuta sposare nel 2014. Lea Michele il sì a Zandy Reich, un nuovo amore dopo la morte di Cory Monteith Nonostante i due sui social non abbiano ancora condiviso il lieto evento sembra che stiano tutti bene e siano tutti estremamente grati e felici per l’arrivo del piccolo Ever Leo. Non è stata una gravidanza serena almeno mediaticamente per la madre, Lea ... Leggi su tvzap.kataweb

