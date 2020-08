Giulia De Lellis sexy in bikini “scambia” il mare della Sardegna con l’Oceano… e gli haters si scatenano (Di lunedì 24 agosto 2020) In vacanza in Sardegna, dopo la fine della love story con Damante, Giulia De Lellis fa una gaffe “marinara” e mentre posa per uno scatto in barca, sexy e bellissima come sempre, scrive: “Ocean air. Salty hair”, giocando sull’assonanza, in inglese, delle due parole “air” e hair”: “Aria oceanica. Capelli bagnati”. Sui social si scatenano gli haters della influencer: “Ma Ocean? In Sardegna?” oppure: ” “Ocean?? In Sardegna? Mi sa che sei un po’ confusa”… Intanto la sua love story con Andrea Damante, che ha appassionato milioni di fan, sembra essere finita. Ma tra addii e ricongiungimenti continui tra i due, sono in pochi ... Leggi su newscronaca.myblog

Astrocolo : Giulia De Lellis overrated - vivosoloperDemi : RT @charjlottee: che simpatica umorista giulia de lellis che anticipa il volo di ritorno dalla Sardegna perché lei è fifona e ipocondriaca… - v3nusit4 : RT ilgiornale: La gaffe sul mare della Sardegna fa indignare i fan della De Lellis e tutti criticano aspramente l'e… - charjlottee : che simpatica umorista giulia de lellis che anticipa il volo di ritorno dalla Sardegna perché lei è fifona e ipocon… - Notiziedi_it : Mariana Rodriguez fidanzata con un ex di Giulia De Lellis: ecco chi è -