Giulia De Lellis scambia il mar Mediterraneo per oceano (Di lunedì 24 agosto 2020) Il mar Mediterraneo, per Giulia De Lellis, diventa oceano. Questa è soltanto l’ultima gaffe dell’influencer romana. Stavolta l’inciampo è arrivato su Instagram, dove l’ormai ex fidanzata di Andrea Damante ha pubblicato una foto con il mare della Sardegna alle sue spalle. “Ocean air. Salty hair” (“Aria oceanica, capelli salati”) è stata la caption. Come prevedibile, l’ennesimo scivolone sulla geografia ha provocato una pioggia di commenti ironici. “Ocean? In Sardegna? Mi sa che sei un po’ confusa“, ha scritto un utente. E poi: “Il famoso oceano di Sardegna… e 5 milioni di pecore a seguire l’ignoranza in bikini”, “Si chiama mare”, “Zia però stai in Sardegna, non in ... Leggi su ilfattoquotidiano

