Giovane teramano muore in piscina durante festa (Di lunedì 24 agosto 2020) Teramo - Un 33enne di Teramo è morto nella piscina di una villa a Sant'Elpidio a Mare (Fermo) dove stava trascorrendo la serata con un gruppo di amici (in tutto una quindicina di persone), su invito dei padroni di casa. L'allarme è scattato dopo le 3 di notte, quando sono stati chiamati i soccorsi, riferiscono i media locali: inutile l'intervento dei sanitari del 118 che hanno tentato per circa un'ora di rianimare Stefano Pirocchi (questo il nome della vittima). Sul posto anche i carabinieri che conducono accertamenti sull'episodio. Disposta l'autopsia sulla salma e accertamenti tossicologici, ma al momento l'ipotesi più probabile sembra quella di un malore. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv

TERAMO - Un party a Sant'Elpidio a Mare è finito in tragedia per una comitiva di teramani, tutti tra i 30 e i 40 anni: Stefano Pirocchi, 32 anni, è annegato nella piscina di un'abitazione privata. Il ...

E' morto in una villa a Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, un ragazzo di 32 anni di Miano, Stefano Pirocchi, operaio. Il ragazzo era con una comitiva di una decina di teramani a una cena a bo ...

