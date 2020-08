Gioele e Viviana Parisi, le immagini del drone – Il corpo della dj era sotto il traliccio il 4 agosto ma del bimbo nessuna traccia (Di lunedì 24 agosto 2020) Il giorno dopo Viviana era già morta. Il suo corpo riverso faccia a terra sotto il traliccio era già lì il 4 agosto alle 10.15. Meno di 24 ore dopo la scomparsa, il 3 agosto, la dj torinese era già nella posizione in cui è stata poi ritrovata l’8 agosto. Di Gioele, invece, nessuna traccia, non ancora: non si scorge il corpo del bimbo accanto a quello della madre. Questo è quanto emerge dall’acquisizione delle immagini del drone dei Vigili del fuoco. Dal 20 agosto, la geologa forense, Roberta Somma, nominata dalla procura di Patti, sta esaminando le ... Leggi su ilfattoquotidiano

