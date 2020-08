Ginnastica ritmica. Tre atlete della Poliminia Romana convocate alle selezioni nazionali (Di lunedì 24 agosto 2020) Tre atlete della Polimnia ritmica Romana, gloriosa società di Ginnastica ritmica di Roma, con sede nel Municipio XIII, sono state convocate nelle selezioni nazionali della Federazione Ginnastica d’Italia. Si tratta di Martina Lamberti, Chiara Armellini e Martina Gargaro. In particolare per Martina Lamberti, ginnasta ROG (Road To Olympic Games) è arrivata l’ambita convocazione nella squadra nazionale juniores e dal 30 agosto al 30 settembre si trasferirà all’Accademia Nazionale di Fabriano per iniziare il lavoro in vista dei prossimi Campionati Europei Juniores. Una notizia che ha riempito di gioia e orgoglio lo staff guidato da Michela Conti e che premia la ... Leggi su laprimapagina

