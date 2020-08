Giallo su ospite positivo a Villa Certosa, tampone negativo per Berlusconi (Di lunedì 24 agosto 2020) Roma, 24 ago – Silvio Berlusconi sarebbe stato sottoposto a un tampone, poi risultato negativo, dopo che uno degli ospiti di Villa Certosa, la sua residenza in Sardegna, sarebbe risultato positivo ad un primo tampone per il Covid-19. E’ quanto apprende il Primato Nazionale da fonti vicine all’ex premier. Sottoposto al test il leader di Forza Italia sarebbe risultato negativo, ma avrebbe comunque lasciato la Sardegna per tornare precauzionalmente ad Arcore. Le dichiarazioni di Ronzulli e Zangrillo Interpellata dal Primato, la senatrice Licia Ronzulli, tra i più stretti collaboratori del Cav, spiega che “Berlusconi non è in isolamento perché due giorni fa è andato ad Angera, e ... Leggi su ilprimatonazionale

StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: E' giallo sull'ospite di Villa Certosa e il seguente tampone negativo dell'ex premier #Berlusconi - IlPrimatoN : E' giallo sull'ospite di Villa Certosa e il seguente tampone negativo dell'ex premier #Berlusconi -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo ospite Giallo su ospite positivo a Villa Certosa, tampone negativo per Berlusconi Il Primato Nazionale Riva Ligure: Giacomo Revelli ultimo ospite di "Sale in Zucca"

Sarà lo scrittore ligure Giacomo Revelli a chiudere la rassegna letteraria promossa dall’Amministrazione comunale di Riva Ligure. Appuntamento giovedì 27 agosto alle 21.15 in piazza Ughetto. Si avvia ...

Riva Ligure, Giacomo Revelli ultimo ospite della rassegna letteraria “Sale in zucca”

Riva Ligure. Sarà lo scrittore ligure Giacomo Revelli chiuderà giovedì prossimo alle 21.15 in piazza Ughetto la rassegna letteraria promossa dall’amministrazione comunale di Riva Ligure. Si avvia a co ...

Sarà lo scrittore ligure Giacomo Revelli a chiudere la rassegna letteraria promossa dall’Amministrazione comunale di Riva Ligure. Appuntamento giovedì 27 agosto alle 21.15 in piazza Ughetto. Si avvia ...Riva Ligure. Sarà lo scrittore ligure Giacomo Revelli chiuderà giovedì prossimo alle 21.15 in piazza Ughetto la rassegna letteraria promossa dall’amministrazione comunale di Riva Ligure. Si avvia a co ...