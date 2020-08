Germania mette sotto protezione Navalny. Avvelenamento "probabile", ma da dimostrare (Di lunedì 24 agosto 2020) Il dissidente russo Alexei Navalny, ricoverato allo Charitè di Berlino, è posto sotto la protezione dall’Anticrimine federale tedesco BKA. Lo ha confermato il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, il quale rispondendo a una domanda in conferenza stampa ha affermato che alla luce dei sospetti sul presunto Avvelenamento, si tratta di una decisione fondata e legittima. Viene definito “molto probabile” l’Avvelenamento di Navalny, ma servono molti più elementi per dimostrarlo, ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas.Condizioni critiche, ma stabili. Navalny rimane in condizioni “critiche”, ma è stabile e sta ricevendo “le migliori cure”. “Le circostanze che ... Leggi su huffingtonpost

