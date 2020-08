Genoa: Linetty al Torino può agevolare il ritorno di Rincon in rossoblù (Di lunedì 24 agosto 2020) E il suo primo club italiano, secondo quanto afferma la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere la destinazione ideale. Leggi su primocanale

primocanale : Genoa: Linetty al Torino può agevolare il ritorno di Rincon in rossoblù - 1canalesport : Genoa: Linetty al Torino può agevolare il ritorno di Rincon in rossoblù - marinabeccuti : Toro, l'arrivo di Linetty potrebbe allontanare Rincon? Genoa in agguato - Torinogranatait : Toro, l'arrivo di Linetty potrebbe allontanare Rincon? Genoa in agguato - infoitsport : Torino, l'acquisto di Linetty potrebbe spingere Rincon verso il ritorno al Genoa -