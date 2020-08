‘Gennarino lo scugnizzo’ al Todi Festival: il 4 settembre la presentazione dell’ultimo romanzo di Nicola Genovese (Di lunedì 24 agosto 2020) Sarà presentato venerdì 4 settembre al Todi Festival l’ultimo libro di Nicola Genovese, “Gennarino lo scugnizzo”, il romanzo che la scrittrice Cinzia Tani nella prefazione definisce ‘affascinante come un racconto d’avventure e struggente come memorie d’infanzia’. L’autore de “Il figlio del prete e la zammara” e de “Il nipote del prete“, oltre che di “Lipari” e “La Rinascita”, in questa sua nuova opera lascia la Sicilia – a cui ci aveva abituato con i precedenti romanzi – e ci fa approdare dapprima a Napoli, poi nell’America del secondo dopoguerra, per farci vivere una storia piena di emozioni e colpi di scena. Il libro verrà presentato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

