Galatone: incidente sulla statale Lecce-Gallipoli, morto motociclista Stamattina (Di lunedì 24 agosto 2020) Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla statale 101 Lecce-Gallipoli, all’altezza dello svincolo per Galatone. Da una prima ricostruzione è emerso che la moto si è scontrata con un altro mezzo finendo sul guardrail: un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al motociclista, morto prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale per regolare l’afflusso di traffico, particolarmente intenso in questi giorni. (Leccesette.it) L'articolo Galatone: incidente sulla statale Lecce-Gallipoli, ... Leggi su noinotizie

