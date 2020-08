Gaffe di Neymar: “Complimenti al Bayer”. Il brasiliano sbaglia squadra e i tedeschi rispondono così [FOTO] (Di lunedì 24 agosto 2020) Una lettera può cambiare tutto. Ne sa qualcosa Neymar, che ha confuso Bayer e Bayern. La seconda è la squadra che ha vinto la Champions League contro il suo PSG, la prima è il Leverkusen. Ma quella “n” è costata una Gaffe al brasiliano che, nell’intento di congratularsi con il Bayern per il successo ottenuto, ha fatto i complimenti al Bayer: “Perdere fa parte dello sport, abbiamo tentato di tutto, abbiamo lottato fino alla fine. Grazie per l’appoggio e l’affetto di ognuno di noi e COMPLIMENTI AL BAYER”. Ed ecco che i tedeschi “sbagliati”, con una buona dose di ironia, hanno risposto direttamente al tweet di Neymar: “Obrigado Neymar! Non sappiamo perchè ... Leggi su calcioweb.eu

