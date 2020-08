Furto di pedaggi per circa 200mila euro, accusati sette casellanti (Di lunedì 24 agosto 2020) Era stata la società Milano Serravalle nel 2018 ad accorgersi che qualcosa non andava ai caselli di Milano Ovest Leggi su media.tio.ch

MILANO - Sette casellanti della Milano Serravalle sono accusati di essersi intascati pedaggi autostradali della A7 per circa 200mila euro. I sette, riferisce 'La Provincia Pavese', compariranno davant ...

