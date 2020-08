Fuori sede in quarantena, ecco chi potrà richiedere il Bonus studenti (Di lunedì 24 agosto 2020) Nonostante le università chiuse, tanti gli studenti che durante il lockdown sono rimasti lontani dalle proprie famiglie, ecco una misura pensata per loro Fonte foto: (Pixabay)Per adesso, è un Bonus pensato ad hoc per gli studenti di una delle 21 regioni italiane in particolare, ma non è escluso che il Governo voglia seguire questo esempio, per dare un sussidio a tutti gli studenti rimasti bloccati durante il lockdown tra marzo e maggio scorso. Il Bonus studenti, è stato pensato nella fattispecie, dalla Regione Sicilia, che starebbe per sbloccare la considerevole cifra di 7 milioni di euro, destinati agli studenti Ersu, vale a dire quelli che generalmente hanno diritto a sussidi ed aiuti perché ... Leggi su chenews

