Frustini, bondage e qualche preoccupazione: nella bergamasca colpita dal Covid arriva «la festa erotica più divertente dell’anno» (Di lunedì 24 agosto 2020) Sadomaso, Frustini, corde, accessori tradizionali e nuove frontiere del piacere: si chiama “Bergamo sex” e per tre giorni, a partire dal 28 agosto, richiamerà cultori dell’eros e curiosi a Osio Sopra, 5.300 abitanti a pochi chilometri da Bergamo. «Sarà la festa erotica più divertente dell’anno», promettono gli organizzatori. E tra la popolazione locale serpeggia la preoccupazione, a prescindere dalla propria visione della sessualità. Non si tratta di essere puritani o libertini, ma ci si domanda se un evento del genere, per giunta in un piccolo centro, possa essere gestito senza il rischio di innescare un nuovo cluster di Coronavirus. Oltre al festival erotico, ristoranti, bar e luoghi pubblici saranno affollati. In più, in un ... Leggi su open.online

