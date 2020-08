Frane in Costa d’Amalfi, inutilizzati i fondi del Piano contro il dissesto idrogeologico (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCosta d’Amalfi (Sa) – contro il dissesto idrogeologico i fondi ci sono e il Ministero dell’Ambiente è pronto a fare tutto quanto è nelle sue competenze per farli arrivare in fretta, ma al momento la mancata comunicazione dei dati da parte della Regione Campania impedisce l’erogazione di finanziamenti già assegnati, frenando un Piano che consentirebbe di avviare in Costa d’Amalfi lavori per quasi 15 milioni di euro. A evidenziare la criticità è la deputata Anna Bilotti, rendendo nota la risposta del ministro Sergio Costa a un’interrogazione in cui la parlamentare del Movimento 5 Stelle chiedeva conto delle risorse destinate alla Campania nell’ambito ... Leggi su anteprima24

La foto è finita immediatamente al centro della polemica, in quanto nella zona è vietata la balneazione. Il motivo? I tratti di costa sono interessati da rischi per frane da crollo e quindi sono stati ...

Cronaca mondo: CINA DEVASTATA DALLE ALLUVIONI e tifone Hibin, colpita anche Hong Kong - VIDEO

MALTEMPO IN CINA, FRANE, ALLUVIONI E CASE DISTRUTTE; ALLAGAMENTI ANCHE AD HONG KONG - Sono giornate difficili per la Cina specie sud-orientale, colpita da una stagione delle piogge insolitamente inten ...

