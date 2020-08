Francia, mega focolaio al campo nudisti: oltre cento i contagiati (Di lunedì 24 agosto 2020) In Francia, all’interno del resort naturista a Cap d’Agde, scoppia un nuovo focolaio che preoccupa le autorità locali. In Francia la curva dei contagi da coronavirus stenta a diminuire. Il numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è di 4.897 dopo i 3.602 di sabato. Questi sono i dati resi noti dal ministero della … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Mega_Fauna : RT @MMmarco0: In Francia ed in Spagna siamo ormai prossimi all'inizio del nuovo anno scolastico ed in entrambi i casi è stato istituito l'o… - PerriconeG : Aprirei un mega campo di accoglienza dentro cui metterei tutti quegli italiani che sbarcano dalle varie Grecia, Cro… - FabioTemporiti : RT @Valori_it: Niente dinamite, zero esplosioni. Alle porte di Parigi, un mega-edificio sarà sostituito da un eco-quartiere. Riutilizzando,… - EnfantProdige : RT @GigiGx: @EnfantProdige @Ginko_21 In Italia non è permesso per una 'semplice' questione di diritti. In Francia fanno la mega puntata spo… - GigiGx : @EnfantProdige @Ginko_21 In Italia non è permesso per una 'semplice' questione di diritti. In Francia fanno la mega… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia mega Coronavirus in Francia, quasi 2.700 casi al giorno. Sgomberato il mega rave Corriere della Sera Mega focolaio di coronavirus al campo nudisti, oltre cento contagiati in Francia

È allarme in Francia dopo la scoperta di un mega focolaio di contagio da coronavirus in un popolare resort naturista a Cap d'Agde, frequentato da migliaia di persone ogni anno, soprattutto d’estate. A ...

LA GIORNATA

VENEZIA Non solo Spagna, Croazia, Grecia, Malta. Adesso il Veneto vuol fare i tamponi anche ai vacanzieri di ritorno dalla Francia, per la precisione da Agde: «Perché lì c'è un mega focolaio, sono ris ...

È allarme in Francia dopo la scoperta di un mega focolaio di contagio da coronavirus in un popolare resort naturista a Cap d'Agde, frequentato da migliaia di persone ogni anno, soprattutto d’estate. A ...VENEZIA Non solo Spagna, Croazia, Grecia, Malta. Adesso il Veneto vuol fare i tamponi anche ai vacanzieri di ritorno dalla Francia, per la precisione da Agde: «Perché lì c'è un mega focolaio, sono ris ...