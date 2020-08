Francia, focolaio in un resort per nudisti: oltre 100 contagi. Le autorità: «Situazione molto preoccupante» (Di lunedì 24 agosto 2020) È una delle più famose località turistiche, nel Sud della Francia, per chi pratica nudismo. Ma anche migliaia di scambisti, ogni estate, frequentano il resort di Cap d’Agde. Nel villaggio a 30 miglia a Sud di Montpellier, durante la bella stagione, circa 40 mila persone erano solite trascorrere le proprie vacanze. Certo il Coronavirus ha limitato l’afflusso di turisti nella struttura, ma i numeri ridotti non hanno impedito che, a Cap d’Agde, si accendesse un focolaio. Il cluster è stato definito «molto preoccupante» dalle autorità francesi. Nelle ultime ore sono almeno 95 le persone risultate positive al test, che si aggiungono alle circa 50 che, nelle settimane scorse, hanno riferito di essersi ammalate una volta tornate a casa dopo ... Leggi su open.online

