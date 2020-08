Francia, 100 nudisti positivi al Coronavirus: maxi-focolaio nel resort naturista più grande al mondo (Di lunedì 24 agosto 2020) Francia, 100 nudisti positivi al Coronavirus: maxi-focolaio nel resort naturista più grande al mondo Più di 95 nudisti sono risultati positivi al Covid-19 nella località francese di Cap d’Agde, a 60km da Montpellier, nel sud del Paese. Lo hanno riferito le autorità sanitarie francesi parlando di un’epidemia “molto preoccupante” all’interno di un resort molto popolare tra chi pratica nudismo e naturismo. Altre 50 persone hanno dichiarato di “non sentirsi bene” una volta di ritorno a casa dal villaggio turistico dove alloggiavano. I funzionari sanitari temono un’impennata dei casi con ... Leggi su tpi

LaStampa : Focolaio di Covid in un resort per nudisti in Francia: oltre 100 positivi - CPettiti : Focolaio di Covid in un resort per nudisti in Francia: oltre 100 positivi - Lantidotosocial : RT @LaStampa: Focolaio di Covid in un resort per nudisti in Francia: oltre 100 positivi - gnu4545 : #24agosto #Coronavirus, focolaio con oltre 100 positivi in un resort per nudisti in Francia. Sotto la mascherina, n… - DrSergioRalon : RT @LaStampa: Focolaio di Covid in un resort per nudisti in Francia: oltre 100 positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Francia 100 Facebook: media, in Francia pagherà 104 mln tasse arretrate ANSA Nuova Europa Francia, 100 nudisti positivi al Coronavirus: maxi-focolaio nel resort naturista più grande al mondo

Più di 95 nudisti sono risultati positivi al Covid-19 nella località francese di Cap d’Agde, a 60km da Montpellier, nel sud del Paese. Lo hanno riferito le autorità sanitarie francesi parlando di un’e ...

Facebook pagherà 104 mln di tasse in Francia

Facebook ha acconsentito pagare in Francia oltre 100 milioni di euro di tasse arretrate. Lo scrive la rivista francese Capital sul proprio sito web, spiegando di aver preso visione dei documenti. La s ...

Più di 95 nudisti sono risultati positivi al Covid-19 nella località francese di Cap d’Agde, a 60km da Montpellier, nel sud del Paese. Lo hanno riferito le autorità sanitarie francesi parlando di un’e ...Facebook ha acconsentito pagare in Francia oltre 100 milioni di euro di tasse arretrate. Lo scrive la rivista francese Capital sul proprio sito web, spiegando di aver preso visione dei documenti. La s ...