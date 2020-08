Francia, 100 nudisti positivi al coronavirus in un resort naturista (Di lunedì 24 agosto 2020) Le autorità sanitarie francesi hanno segnalato un focolaio 'molto preoccupante' di Covid-19 in un popolare resort naturista nel sud della Francia . Circa 100 turisti presso il villaggio di Cap d'Agde ,... Leggi su tgcom24.mediaset

Si stratta del resort di Cap d'Agde nella regione di Herault, dove 38 persone sono risultate positive lo scorso lunedì e altre 57 mercoledì È alto l'allarme in un resort naturista sulla costa mediterr ...

