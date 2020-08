FOTO | VIDEO | Alla festa dell’Unità niente balli, solo mascherine (Di lunedì 24 agosto 2020) BOLOGNA – Niente serate danzanti (ma tradizionali fuochi d’artificio conclusivi confermati) e mascherina obbligatoria. È una delle disposizioni operative anticovid con cui si svolgerà la 75esima edizione della festa dell’Unita’ di Bologna, in programma da giovedì prossimo al Parco Nord. “L’imperativo è garantire la sicurezza– spiega il responsabile dell’organizzazione Lele Roveri- per cui ogni stand rispetterà tassativamente i protocolli sanitari”. Inoltre continua Roveri, “puntiamo tutto sui grandi spazi e le aree aperte, come quella in cui si concentrano le distese di tutti e dieci i ristoranti presenti, dove la gente potrà trascorrere anche tutta la serata, ascoltando musica”. Leggi su dire

DiMarzio : #Juventus, l’accoglienza per #Pirlo e #Tudor (e i giocatori) al J-Medical: foto e video - DiMarzio : #Napoli, comincia la nuova stagione. Tutte le immagini dell'arrivo degli azzurri a #CasteldiSangro - RealEmisKilla : Ma di ste coppie che postano solo foto o video in cui si baciano ci interessa qualcosa? - ificouldfly1D28 : @maliksun__ Non sono mai riuscita a vedere sue foto o video perché mi ha sempre fatto impressione e tutt’ora è così - sportli26181512 : Italia, si rivedono i tifosi: in 500 per il raduno del Napoli. In campo c'è Osimhen, arrivato De Laurentiis FOTO e… -