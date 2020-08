FOTO - Osimhen carico sui social, gli scatti da Castel di Sangro: "Buon allenamento!" (Di lunedì 24 agosto 2020) Primo giorno di lavoro con la maglia del Napoli per Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato alcuni scatti della giornata a Castel di Sangro: "Buon allenamento con i ragazzi!". Leggi su tuttonapoli

CorSport : Il #Napoli arriva in ritiro: gli occhi sono tutti per #Osimhen ?? - Salvato95551627 : RT @NCN_it: #FOTO - #OSIMHEN SUI SOCIAL: 'UN BUON ALLENAMENTO CON I RAGAZZI' CLICCA QUI - - NCN_it : #FOTO - #OSIMHEN SUI SOCIAL: 'UN BUON ALLENAMENTO CON I RAGAZZI' CLICCA QUI - - apetrazzuolo : FOTO SHOW - Il Napoli in ritiro, Osimhen: 'Buona seduta di allenamento con i ragazzi' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: FOTO SHOW SSCN - Napoli, primo allenamento in azzurro per Osimhen e Rrahmani! -