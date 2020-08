Foto del giorno 24 agosto 2020 (Di lunedì 24 agosto 2020) Quattro anni dal terremoto del centro Italia del 24 agosto 2016. I comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto i più colpiti. La ricostruzione resta ancora un miraggio. Leggi su leggo

borghi_claudio : Le rassicuranti foto della campagna elettorale di Giani. A occhio mi pare che la scelta di chi gli cura l'immagine… - ricpuglisi : Ho appena sentito il TG di @RaiNews su RAI 3. Mancava solo qualche foto dell'influenza spagnola del 1919 e poi c'era tutto. - Tg3web : Sinisa Mihajlovic positivo al covid. L'allenatore serbo del Bologna è asintomatico. È stato in vacanza in Sardegna,… - monamjour : twitter è buggato scusate fa così sl a me? non si vede nessuna foto e nessun video del thread dei threads - Marlena48491293 : Un giorno cerco tutti quelli che hanno come Pic la foto del cazzo e poi le raccolgo tutte e ci faccio un bel Fleet… -

Ultime Notizie dalla rete : Foto del Le foto del giorno, il mondo in 10 scatti | Liguria, le vostre immagini da Instagram Il Secolo XIX Michelle Hunziker nella bufera si difende dagli attacchi: “Ero in buona fede”

Specie in questi anni in cui i social la fanno da padrone la spiaggia agrigentina è diventata famosa per le foto che i turisti si scattano sopra la marna. Leggi anche ->Michelle Hunziker, la scena ...

Dopo Gianni Morandi anche Albano Carrisi in visita nella Città del Codex

Dopo Gianni Morandi anche il noto cantante Albano Carrisi ha fatto tappa nell’importante Città del Codex. Il Maestro Albano ha incontrato i tanti fans presso il Supermercato “Contè” in Contrada Petra ...

Specie in questi anni in cui i social la fanno da padrone la spiaggia agrigentina è diventata famosa per le foto che i turisti si scattano sopra la marna. Leggi anche ->Michelle Hunziker, la scena ...Dopo Gianni Morandi anche il noto cantante Albano Carrisi ha fatto tappa nell’importante Città del Codex. Il Maestro Albano ha incontrato i tanti fans presso il Supermercato “Contè” in Contrada Petra ...