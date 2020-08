Forza Italia in Toscana: Mallegni commissario. Mugnai «liquidato» con un grazie (Di lunedì 24 agosto 2020) Massimo Mallegni, ex sindaco di Pietrasanta e ora parlamentare, è stato designato come commissario regionale di Forza Italia in Toscana dopo le dimissioni del coordinatore Stefano Mugnai e di altri dirigenti del partito, fra i quali Jacopo Cellai e Mario Tenerani. Praticamente un terremoto Leggi su firenzepost

