Forza Italia e Italia Viva alleate a Corsico | prove tecniche di nuovo centro?

Le bandiere di Forza Italia e quelle di Italia Viva garriscono insieme, al vento di Corsico. Il comune della città metropolitana milanese non è l'unico caso di accordo elettorale tra berlusconiani e renziani, ma rappresenta certamente uno dei più clamorosi, per via dei precedenti storici. Corsico, con i suoi oltre 35.000 abitanti, è stato roccaforte della sinistra per tutto il Dopoguerra, periodo nel quale ha governato senza soluzione di continuità. Fino al 2015, quando la sindaca uscente Maria Ferrucci è stata sconfitta da Filippo Errante. Sostenuto dal centrodestra al gran completo (Lega, Forza Italia e Fratelli

