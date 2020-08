Foot Locker – Presentta la nuova campagna ‘Back to School’ che celebra l’importanza di essere se stessi (Di lunedì 24 agosto 2020) Foot Locker in Europa presenta la sua ultima campagna che ha come protagonisti due changemaker fautori della personalità e di un futuro più illuminato per le loro comunità e non solo. La campagna rappresenta la seconda fase della nuova piattaforma del brand ‘Shoes Don’t Change the World. You Do’ (‘Le scarpe non cambiano il mondo. Tu sì’) che celebra la gioventù moderna impegnata a trasformare il mondo in un luogo migliore. La piattaforma riconosce che c’è voglia di cambiamento e dimostra lealtà verso il suo pubblico con l’ultima campagna che celebra due autorevoli talenti che cercano di realizzare il cambiamento attraverso le loro voci. La ... Leggi su sportfair

TheoGroz : Mai preso una Jordan. Voglio queste. Dove si acquistano? Da foot locker hanno solo le ultime - xtbit : Calendario economico: •Indici PMI preliminari per agosto da Europa e Stati Uniti •Si prevede un calo delle vendit… - letsbvrn : @CHI0SC0 neanche quelli, li ho dimenticati su una panchina da foot locker - durzomarco_ : spero che mia madre convinca mio padre ad andare domenica al campania così fra jd e foot locker le trovo sicuro le… - pergliamicieddi : I commessi di Foot Locker/ JD si venderebbero pure la mamma piuttosto che ficcarti di mezzo sti minchia di prodotti e solette di merda -

Ultime Notizie dalla rete : Foot Locker A New York corre Foot Locker Teleborsa Foot Locker in utile, superate le stime

Foot Locker è tornata in utile nel secondo trimestre dopo il passivo accusato nei primi tre mesi dell'anno, grazie alla ripresa della domanda e allo stimolo fiscale federale. Il rivenditore americano ...

Lavoro Catania, Foot Locker assume: le offerte attive

Eccovi una panoramica delle principali offerte di lavoro a cui potersi candidare a Catania e provincia. Agosto si caratterizza, solitamente, come il mese delle ferie. Ma passato il ferragosto le ...

Foot Locker è tornata in utile nel secondo trimestre dopo il passivo accusato nei primi tre mesi dell'anno, grazie alla ripresa della domanda e allo stimolo fiscale federale. Il rivenditore americano ...Eccovi una panoramica delle principali offerte di lavoro a cui potersi candidare a Catania e provincia. Agosto si caratterizza, solitamente, come il mese delle ferie. Ma passato il ferragosto le ...