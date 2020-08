Fondo di garanzia, boom di domande in Basilicata: tante aziende in cerca di liquidità (Di lunedì 24 agosto 2020) POTENZA - È aumentato del 1.359,4% il ricorso al Fondo di garanzia nel primo semestre del 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, e ancor più rispetto al dato nazionale, che si attesta intorno al ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Intesa Sanpaolo ha stretto un accordo con Assopellettieri, l’associazione che rappresenta gli interessi delle imprese di pelletteria italiane, volto ad offrire agli associati e agli espositori Mipel, ...

POTENZA - È aumentato del 1.359,4% il ricorso al fondo di garanzia nel primo semestre del 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, e ancor più rispetto al dato nazionale, che si attesta intorno al ...

