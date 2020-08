Floating Theatre: a Roma un cinema-festival sull’acqua (Di lunedì 24 agosto 2020) Un'arena cinematografica sull'acqua al laghetto dell'Eur: dal 24 agosto il Timvision Floating Theatre fino al 24 settembre sarà un festival di proiezioni ed eventi più che un cinema, per rimettere insieme pubblico ed entusiasmo. Un progetto di Alice nella città. L'inaugurazione con un ospite d'eccezione, Oliver Stone, arrivato a Roma per dialogare col pubblico sul suo film cult "Wall Street", anno 1987, ma tanti sono i titoli e i nomi che si alterneranno nello spazio dell'Eur, previsto anche Matt Dillon giovedì 27, e poi Jasmine Trinca, Ferenz Ozpetek, Maria Sole Tognazzi. Ci saranno grandi titoli della passata stagione, nuove uscite come "Tenet" di Christopher Nolan, pellicole restaurate come "Palombella Rossa", e le prime due puntate della serie "Mrs ... Leggi su ilfogliettone

