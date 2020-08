Flick: «Puntare su Coman nella finale di Champions ha pagato» – VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) Flick parla della scelta di schierare Coman titolare in finale di Champions League. Le parole del tecnico del Bayern Monaco Scelta a sorpresa nella finale di Champions League per Flick. Il tecnico del Bayern Monaco ha deciso di Puntare su Coman, che ha segnato il gol vittoria. Le sue parole. «Quello che è straordinario è il modo in cui la squadra ha giocato e vinto insieme. Molta gente si chiedeva come il Bayern avrebbe difeso contro il PSG. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista, l’attitudine è stata buona. Tutta la squadra è stata formidabile e siamo molto contenti che Coman abbia segnato questo gol e siamo fieri di aver ... Leggi su calcionews24

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: VIDEO - Bayern Monaco, Flick: 'Puntare su Coman ha pagato' - TUTTOJUVE_COM : VIDEO - Bayern Monaco, Flick: 'Puntare su Coman ha pagato' - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Flick, ovvero puntare al Triplete con un vice in panchina. A proposito di #Pirlo... -

Ultime Notizie dalla rete : Flick Puntare Flick: "Puntare su Coman ha pagato" [Video] Yahoo Eurosport IT Bayern Monaco, Flick: "Neuer miglior portiere al mondo". E su Neymar...

"Penso che il PSG sia una grande squadra. Neymar è un giocatore fantastico da guardare, gli piace puntare l'avversario e normalmente è difficile affrontare uno come lui. Parlare con lui al termine del ...

Flick: «Puntare su Coman nella finale di Champions ha pagato» – VIDEO

Flick parla della scelta di schierare Coman titolare in finale di Champions League. Le parole del tecnico del Bayern Monaco Scelta a sorpresa nella finale di Champions League per Flick. Il tecnico del ...

"Penso che il PSG sia una grande squadra. Neymar è un giocatore fantastico da guardare, gli piace puntare l'avversario e normalmente è difficile affrontare uno come lui. Parlare con lui al termine del ...Flick parla della scelta di schierare Coman titolare in finale di Champions League. Le parole del tecnico del Bayern Monaco Scelta a sorpresa nella finale di Champions League per Flick. Il tecnico del ...