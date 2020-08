Flick: «Pensare che a novembre ci davano per finiti…» – VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) Il tecnico del Bayern Monaco Flick parla dopo la vittoria della Champions League. Le parole dell’allenatore Dopo la vittoria della Champions League, Flick ha parlato della stagione del suo Bayern Monaco. CHAMPIONS – «È una cosa che ancora non riesco a comprendere, ma è merito della squadra. Quando ho iniziato ad allenare a novembre leggevo che questa squadra non faceva più paura. Abbiamo lavorato per creare un gruppo unito, è merito di tutti questo trionfo, soprattutto dei giocatori, ma è la conseguenza di un grande lavoro fatto insieme». TRIPLETE – «Sicuramente grazie ad una atmosfera positiva creata giorno dopo giorno. Non era facile, ma ce l’abbiamo fatta». MERITO – «Merito mio? Non lo so. Durante la pausa invernale e durante ... Leggi su calcionews24

