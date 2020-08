Fiumicino, incendio lungo Via Portuense: Protezione Civile e Vigili del Fuoco sul posto (FOTO) (Di lunedì 24 agosto 2020) Un incendio è in corso in questi minuti lungo la Via Portuense, zona Fiumicino, all’altezza di Via delle Arti. A bruciare sono vegetazione e sterpaglie. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco unitamente ai moduli della Protezione Civile Giannino Caria Paracadutisti. Al momento non si registrano particolari disagi alla circolazione. 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

