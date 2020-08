Firenze, mascherine: controlli della polizia municipale, avvisi con altoparlante (Di lunedì 24 agosto 2020) Tre multe elevate in centro e i sanzionati sono due giovani turisti e un 45enne italiano. Le multe ammontano a 280 euro se pagate entro 5 giorni o 400 entro 60 giorni Leggi su firenzepost

