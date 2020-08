Firenze, lavori: al via ripristino asfaltatura in via Baracca, fino al 29 agosto (Di lunedì 24 agosto 2020) Al via da lunedì 24 agosto, in due fasi, importanti lavori di ripristino dell'asfaltatura in via Baracca. Nella prima fase, dal 24 al 29 agosto con validità tutto il giorno, nel tratto tra via Allori e via Gori ci sarà il divieto di transito e l’istituzione del senso unico verso via Allori. In via Allori nel tratto tra Baracca e Mascagni sarà istituito un restringimento di carreggiata Leggi su firenzepost

